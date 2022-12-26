Pazarcı esnafına bere dağıttılar

Düzce’de soğuk kış gününde semt pazarlarında tezgah açan esnaf için harekete geçen Sebzeciler Balıkçılar Esnaf Odası, pazarcılara bere dağıtarak farkındalık oluşturdu.

Yönetime geldiği günden bu yana yaptığı sıra dışı çalışmalarla üyelerine hizmet etmeye çalışan, birçok sorunu yetkililer ile masaya oturarak çözen Düzce Sebzeciler Balıkçılar Esnaf Odası Başkanı İslam Batuhan Yangaz ve yönetim kurulu üyeleri, kış soğuklarında tezgah açarak satış yapan esnafı unutmadı. Bu çerçevede yönetim kurulu semt pazarlarında tezgah açan üyelerine bere dağıttı.

Semt pazarlarını tek tek gezen Yangaz ve yönetim kurulu üyeleri üyelerine bereleri tek tek verdi.

Yangaz; "Kışın soğuğunu, yazın sıcağını pazarcı esnafımız çok iyi bilir. Kışın o en soğuk zamanlarında kar, yağmur altında satış yaparak ekmeklerini kazanmaya çalışan pazarcı esnafımıza ufak bir hediye vermek istedik. Onlarda sağ olsunlar mutluluklarını dile getirdiler. Bere ile başladık. Gelecek yıllarda kapalı pazar yerlerimiz ile birlikte pazarcı esnafımız hem soğuktan hemde güneşn yakıcı sıcağından koruyacağız. Bu noktada emek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Esnaflarda yapılan jest karşısında mutlu oldular.