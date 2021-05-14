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Pazara yürüyerek gidin çağrısı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği 15 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak olan Pazar yerine gidecek vatandaşların araç kullanmamalarını istedi.

DÜZCE 14.05.2021, 21:57
Pazara yürüyerek gidin çağrısı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği 15 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak olan Pazar yerine gidecek vatandaşların araç kullanmamalarını istedi.

Valilik, pazaryerleri ile ilgili yaptığı açıklamada; “15 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak Pazar yerleri belirlendi. Vatandaşlar ikametlerine en yakın Pazar yerlerini tercih etmeleri ve araç kullanmamaları gerekmektedir. Fevzi Çakmak, Aziziye, Hamidiye Mahalleri ile Konuralp ve Bahçeşehir bölgesindeki pazar yeri açık olacaktır” denildi.
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