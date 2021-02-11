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Parsel sahiplerinin fazlalığı büyük çapta yatırımları engelliyor

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, şehrin verimli topraklara sahip olduğunu ancak parsel sahiplerinin fazlalığı nedeniyle büyük çapta yatırımların olumsuz etkilendiğini söyledi.

DÜZCE 11.02.2021, 17:30
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Parsel sahiplerinin fazlalığı büyük çapta yatırımları engelliyor

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, şehrin verimli topraklara sahip olduğunu ancak parsel sahiplerinin fazlalığı nedeniyle büyük çapta yatırımların olumsuz etkilendiğini söyledi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nda misafirlerini ağırlayan Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, oda çalışmaları ve gündeme dair açıklamalar yaptı. Yönetim kurulu üyeleri ile TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu birliktelikte konuşan Başkan Şahin, “İş insanları olarak devletimize ve milletimize hizmet etmeye, üretmeye, istihdam arttırmaya, ihracat yapmaya, ülkemizin ekonomik refah düzeyini arttırmaya gayret ediyoruz. Global dünya ile aramızda ciddi bir rekabet sorunu var. Üretim maliyetleri ve kamusal yükümlülükler iş dünyasının en ciddi sorunlarının başında geliyor" dedi.

Düzce’de kamu-sanayi ve üniversite işbirliğini hayata geçirerek yeni bir sinerji ortaya koyduklarını belirten Şahin, "Sayın valimiz, belediye başkanımız, rektörümüz ve diğer sivil toplum kuruluşları ile tam koordinasyonla çalışıyoruz. Bu da ekonomiden eğitime, sosyal hayattan ticari hayata kadar bizlere ciddi sinerji kazandırıyor. Düzce Üniversitesi’nde kapanmak üzere olan tekstil bölümünü ele alarak moda tasarımı bölümüne dönüştürdük. Tüm makine parkurunu yeniledik ve şimdi iş insanları mezunları bekler hale geldi. Yine meslek yüksek okulumuza CNC ve bilgisayar atölyeleri kurduk. Bu atölyelerde 600’e yakın aktif çalışana eğitim vererek pratik beceri kazandırdık. Üniversitemiz bünyesindeki bilimsel araştırmalar laboratuvarının Tarım Bakanlığı tarafından akredite edilmesini sağladık. Şu anda onlarca test akredite şekilde laboratuvarımızda uygun maliyetlerle yapılabilmektedir. 113 üyemize 113 ücretsiz akademik danışman tahsis ettik. Akademisyenlerimize saha tecrübesi kazandırırken üyelerimizin de akademik kaynaklardan faydalanmalarını sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol ile odamıza tahsis edilen meslek lisemiz şu an yüzde 100 doluluk oranı ile faaliyetlerine devam ediyor. Biz TOBB olarak tüm meslek liselerimizi bünyemize istiyoruz. Daha etkin olabileceğine inanıyoruz. Yine Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapmış olduğumuz proje ile NİSGEM’i hayata geçirdik. Bu mesleki belgeye sahip olan öğrencilerimiz ilk etapta Almanya’da 5 yıl çalışma iznine sahip olacak, 5 yıl sonunda sınırsız izne sahip olacak. Bu da Avrupa’nın da nitelikli çalışan ihtiyacının olduğuna işaret ediyor” diye konuştu.

Düzce’de arazilerdeki parsel sahibi fazlalığının büyük yatırımlar önünde engel oluşturduğunu ifade eden Şahin, "Sadece eğitimde değil, ilimizin tarım ve turizm alanlarında da gelişimi için çalışmalar yapıyoruz. TÜRSAB bölgemize bir otel yatırımı yapacak. Bu yatırımın sonrasında da ciddi oranda tanıtım faaliyetlerimiz olacak. Tarım konusunda da branşlaşmış ve alternatif tarım ürünleri konusunda bazı çalışmalarımız var. 55 üyemizi bir araya getirerek üniversitemizin doğal ürünler markasını kendilerine lisansladık ve seri üretimine başlandı. Geçtiğimiz günlerde bildiğiniz üzere IPARD destekleri açıklandı. Bu desteklenen iller arasında maalesef Düzce yok. Burada da yeterli toprak birlikteliğinin az olması sorunu ortaya çıkıyor. Topraklarımız verimli fakat parsel sahipleri çok fazla. Bu da büyük çaplı yatırım çalışmaları için elverişsiz hale getiriyor” şeklinde konuştu.

Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin son olarak, “İlimize son dönemde Gümrük Müdürlüğü kazandırılması konusunda ciddi lobi faaliyetleri ve girişimler yaptık. Sonucunu da aldık. Yakın zamanda kamunun tahsis edeceği arazi üzerine inşallah en kısa zamanda Gümrük Müdürlüğü’nü faaliyete sokacağız. Bunun haricinde OSB’lerimizin genişletilme çalışmaları konusunda bazı girişimlerimiz var. Kısa zamanda o konuda da mesafe kat edeceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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