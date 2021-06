Parklar da dezenfektanlı sularla temizlendi

Düzce Belediyesi tarafından her hafta bir mahalle köşe bucak temizleniyor. Ekipler bu sefer Karahacımusa Mahallesini tertemiz yaptı.

‘Köşe Bucak Temizlik Hareketi’ sloganıyla her hafta bir mahallede temizlik yapan Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, son olarak Karahacımusa mahallesinde detaylı temizlik yaptı. Temiz Şehir Düzce kavramını toplumun her kesiminde farkındalıkla temiz şehir bilinci oluşturması için Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından kent gündemine sokulan her mahallede ‘ Köşe Bucak Temizlik Hareketi’ aksamadan devam ediyor.

Bir yandan günlük temizlik faaliyetlerini aksatmadan sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan da hafta sonları yeni bir mahallede detaylı temizlik yapıyor. Bu kapsamda Karahacımusa mahallesine giren ekipler, kaldırımlardan, çöp konteynırlara, yol kenarlarından bahçe temizliğine kadar birçok çalışmayı yaptı. Özellikle bahçelerindeki moloz ve bahçe atıklarını da kamyonlarla kaldıran ekipler, vatandaşlardan tam not aldı.

Parklar ayrı bir önem

Sabah erken saatlerde Karahacımusa mahallesinde başlayan temizlik çalışmasında 20 personel, 1 yıkama aracı, 1 kepçe, 1 damperli bahçe atığı toplama aracı, 2 vakumlu yol süpürme aracı yer alarak mahallede temizlenmedik yer bırakmadı.

Mahallenin ana arterleri başta olmak üzere her sokağı temizlenirken vakumlu yol süpürme araçları da yolları süpürdü. Ardından yollar ve mahalledeki parklar da dezenfektanlı sularla yıkandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün başlattığı temizlik hareketi vatandaşların daha temiz ve ferah bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için aralıksız devam edecek. Temizlik hareketine vatandaşların çevreye daha duyarlı olmalarıyla katılmaları bekleniyor.