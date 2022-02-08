Parklar çocuklara hazırlanıyor

Düzce Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından şehir genelindeki parklarda başlattığı bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına birçok noktada devam ediyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bakım ve onarım ihtiyacı olan parklarda çalışmalara devam ediyor. Kentin birçok noktasında parkların oyun grupları ve zeminlerini kontrol eden ekipler, kar yağışından dolayı hasar gören bölgeleri yeniliyor. Kardan arındırılan parklardaki yıkama çalışmalarının ardından oyun grupları da elden geçiyor.

Çocukların en uğrak yeri olan parkları düzenlemeye başlayan ekipler kısa süre içinde çalışmaları tamamlayacak.