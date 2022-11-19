Pansiyonlar denetimden başarı ile geçti

DÜZCE (İHA) – Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi ile Süha Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin pansiyon denetimi başarı ile geçti.

Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ekipleri, il genelinde denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler son olarak Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi ile Süha Güven Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi pansiyonları iş güvenliği ve sivil savunma önlemleri açısından denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerden pansiyon başarı ile geçti.