Pandeminin esnafa etkileri devam ediyor

DÜZCE(İHA) – Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, pandemi nedeniyle işletme sahipleri ve müşterilerin temassız bir şekilde işlemlerini tamamlamak istediğini söyledi.

Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, pandeminin başlangıcından bu güne kadar sosyal mesafe dolaysıyla kişiler arası etkileşimi minimuma indirme gayreti içerisinde olunduğunu belirterek “Korona virüs mutasyona uğrayarak her geçen gün yeni varyantlarla karşımıza çıkıyor; Alfa, Beta, Delta, Gamma, Omicron. Bu yeni varyantlar genellikle eskisine göre daha bulaşıcı oluyor. Bu doğrultuda her geçen gün, sosyal mesafeye daha fazla dikkat ederek yaşamak durumunda kalıyoruz. Bu durum özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin iş yapma yöntemlerini ciddi şekilde etkiliyor. Pandemi nedeniyle işletme sahipleri ve müşteriler, temassız bir şekilde işlemlerini tamamlamak istiyor. Bu nedenle işletmeler, çevrimiçi iş yazılımlarını mümkün olan her alanda iş yapma biçimlerine entegre ederek müşterilerine temassız işlem yapma, takip etme fırsatı sunmalıdır” dedi.

Teknik servise kolay ulaşımın önemli olduğunu bildiren Ahmet Veli “Müşterilerin internet üzerinden işlemlerini her yerden takip etmelerini sağlayan ticari yazılımlardan biri de teknik servis programıdır. Teknik servis programının, müşterilere cihazların tüm bakım ve onarım süreçlerini adım adım takip etme imkanı verirken, bu işlemler teknik servislere internet üzerinden cep telefonu, tablet veya bilgisayar aracılığıyla her yerden sunulabilmektedir. Cihazların bakım, onarımının yapılabilmesi için firmaya gelen cihazın müşteriye tekrar teslim edilinceye kadarki sürecin temas zorunluluğunu ortadan kaldırarak hatasız ve etkin bir şekilde takip edilmesine olanak sağlamaktadır” ifadelerinde bulundu.

Ahmet Veli, son olarak ise “Bilsoft Yazılım, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaç duyduğu ön muhasebe programları ile entegre teknik servis programları gibi iş yazılımları sunuyor. Bilsoft teknik servis programları bakım, onarım, fiyatlandırma, iptal gibi seçenekler arasında işletmelerin ve müşterilerin cep telefonları, tabletler veya bilgisayarlar aracılığıyla süreçleri takip etmelerini sağlayan önemi hizmetler mevcuttur. Ayrıca ön muhasebe prosedürleri ile entegrasyonu sayesinde faturalama işlemleri ve şirket gelir ve gider takibi işlemlerini de kolaylaştırır. Bilsoft teknik servis planı, müşterilerin ekipman bakım-onarım sürecini e-posta veya SMS yoluyla anlamalarını sağlar. Geliştirdiğimiz programın kolay kullanımlı ara yüzüne büyük önem verdik. Ekipman bakım ve onarım hizmeti veren firmaların Bilsoft teknik servis programını www.bilsoft.com adresinden indirebilirler” ifadelerinde bulundu.