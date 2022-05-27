Pandemi sonrası Obezite ameliyatları hızlandı

Düzce Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniği pandemi sonrası operasyonlarına hız vererek iki günde 6 hastaya obezite ve metabolik cerrahisi uygulandı.

Obezite cerrahisinde il dışından birçok hastanın ameliyat olmak için tercih ettiği merkezlerden biri haline gelen Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde, pandemi sonrası obezite ve metabolik cerrahi ameliyatları yoğun bir şekilde devam ediyor. Tıbbi tedaviyle ya da hayat tarzı değişiklikleriyle obeziteden kurtulamayan hastalar, klinikte başarıyla uygulanabilen laparoskopik (kapalı) obezite cerrahisi ile daha konforlu bir iyileşme sürecine girerek fazla kilolarından kurtuluyor.

İleri teknolojik altyapısı ve deneyimli cerrahi ekibi sayesinde yoğun bakım süreci gerektiren yüksek riskli metabolik cerrahi ameliyatlarını da başarıyla gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, iki günde altı hastanın cerrahi operasyonla sağlıklı bir hayata geçiş yapmasını sağladı.

“Yüksek riskli metabolik cerrahi hastalarının da tedavisini yürütüyoruz”

Hastaların sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, “İki günde altı tane obezite ve metabolik cerrahi ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Dört hastamızı sağlıkla taburcu ederken, iki hastamızın ise ameliyat sonrası takipleri devam ediyor. Pandeminin bitmesiyle birlikte yoğun bir ameliyat sürecine girdik. Hastanemizde üst düzey yoğun bakım, ameliyathane ve ileri laparoskopik cerrahi teknik donanımının yanında tecrübeli anestezi, yoğun bakım ve cerrahi ekibimiz mevcut. Bu da yoğun bakım süreci gerektiren daha yüksek riskli metabolik cerrahi hastalarının da tedavisini yürütmemize imkan sağlıyor. Pandeminin bitmesiyle bizi obezite ile mücadeleyi daha iyi yürütebileceğimiz bir ortam da bizi bekliyor” diye konuştu.

Ameliyat olmak için Bolu’dan gelen Burcu Şeker (40), “Daha önce diyet ve spor ile zayıflamaya çalıştım. Kilo verdim ama geri aldım. Ameliyat benim için son çare oldu. Uzun süren araştırmalar sonucunda ameliyat olmaya karar verdim. Hastane süreci korktuğum gibi olmadı. Şu anda gayet iyiyim” şeklinde konuştu.

Ameliyat olan hastalardan biri olan Kadir Açıkgöz de, “Zonguldak Ereğli’de yaşıyorum. Uzun süredir obezite ile mücadele ediyorum. Bu süreçte en son Mevlüt Hoca ile tanıştım. Şu anda ameliyat oldum ve çok memnunum. Ameliyat sürecinde öncelikle çekincelerim vardı. Şeker ve tansiyon hastası olmama rağmen, ameliyat sürecim çok rahat geçti. Herkese tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.