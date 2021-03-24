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Pandemi nedeniyle kapanmıştı

Pandemi nedeniyle ara verilen, Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Anasınıflarında eğitim yeniden başlıyor. 22 farklı branşta faaliyet gösteren Çocuk Kulübünde anasınıfı kayıtları alınmaya başlandı.

DÜZCE 24.03.2021, 18:59
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Pandemi nedeniyle kapanmıştı

Pandemi nedeniyle ara verilen, Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Anasınıflarında eğitim yeniden başlıyor. 22 farklı branşta faaliyet gösteren Çocuk Kulübünde anasınıfı kayıtları alınmaya başlandı.

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü, 22 farklı branşta eğitim vererek çocukların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaya devam ederken normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Anasınıfını da faaliyete geçirerek kayıt almaya başladı.

Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Yaşam Merkezi binasında hizmet veren Çocuk Kulübü, çocukların ilgi alanlarına yönelik olarak hazırlanan Robotik Kodlama, Fen Bilimleri, Matematik, Değerler Eğitimi, Görsel Sanatlar, Tasarım Atölyesi, İngilizce, Fiziksel Gelişim, Karikatür, Bağlama, Piyano, Gitar, Sahne Sanatları, Çocuk Korosu, Modern Dans, Keman, Ritim, Jimnastik (4-6 Yaş), Bale (4-6 Yaş)’nin yanı sıra yeni eklenen Görsel Etkinlik Grubu (4-6 Yaş) ve Mutfak Atölyesi (4-6 Yaş) branşlarıyla eğitimlerini sürdürüyor.
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