Pandemi de Düzce İŞKUR 123 milyon TL destek verdi
PANDEMİ SÜRECİNDE İŞ HAYATININ SEKTEYE UĞRAMAMASI VE ÇALIŞANLARIN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN YOĞUN MESAİ HARCAYAN DÜZCE İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ PANDEMİ SÜRESİNCE 33 BİN 300 KİŞİYE ÜCRET DESTEĞİ YAPTI. TOPALMADA İSE 123 MİLYON TL’LİK MADDİ DESTEK VERDİ
Pandemi sürecinde iş hayatının sekteye uğramaması ve çalışanların mağdur olmaması için yoğun mesai harcayan Düzce İŞKUR İl Müdürlüğü pandemi süresince 33 bin 300 kişiye ücret desteği yaptı. Toplamda ise 123 Milyon TL’lik maddi destek verdi.
İş hayatı açısından zorlu geçen pandemi sürecinde iş hayatı da olumsuz etkilendi. Özellikle fabrika ve esnafların olumsuz etkilendiği süreçte Devlette hem çalışanların hemde işverenlerin mağdur olmaması için kollarını sıvadı. Çeşitli ödenekler adı işle hem işverenlere hemde çalışanlara ödenek sağlayan İŞKUR, bu noktada pandemiden insanların az mağduriyetle sıyrılmaları için çalışma başlattı. Bu kapsamda Düzce İŞKUR Müdürlüğü Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneğine başvuran 20 bin 200 kişiye 98 milyon 700 bin TL’lik ödenek sağladı. İşyerlerinde çalışan ve hem işsizlik hemde kısa çalışma ödeneğinden faydalanma şartlarını yerine getiremeyenler için yapılan nakdi ücret desteğinde ise 12 bin 400 kişiye 25 milyon TL’lik destek verdi.
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