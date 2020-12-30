Pandemi de bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendiririz semineri yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından “Pandemide Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Güçlendiririz?” konulu seminer düzenlendi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından her ay belli başlı konularda seminer veya konferanslar yapılıyor. Son yapılan seminerde Pandemide bağışıklık sistemi konusu ele alındı. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Elif Öztürk tarafından katılımcılara bilgiler verildi. COVİD-19’un diyabetliler, kalp hastaları, KOAH, ileri yaş bireyler olmak üzere sürekli inflamasyonlu olanlar için risk taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Öztürk, bağışıklık sisteminin virüslere karşı koruma kalkanı olarak çok önemli rol oynadığını kaydederek “Sen ne kadar güçlü isen mikroplar o kadar zayıf, ne kadar zayıf isen mikroplar o kadar güçlü. Sonuç olarak güçlü olmak en kolayı” diye konuştu.

Güçlü bir doğal bağışıklık için bariyer dokuların sağlam olması gerektiğinin altını çizen Öztürk, faydalı miktobiyal ajanların kaybı, potansiyel olarak zararlı mikroorganizmaların artması ve genel mikrobiyal çeşitliliğin yok olmasıyla ’disbiyozis’ tiplerinin geliştiğine dikkat çekti. Gebelikte yanlış beslenme, sezeryan doğum, anne sütü almamak, çok temiz ortamda büyümek, toksik madde alımları, antibiyotik ve antiinflamatuar ilaçların kullanılması, glisemik indeksi yüksek karbonhidratlardan zengin, probiyotik ve prebiyotik gıdalardan fakir beslenmenin disbiyozisin oluşmasına neden olduğunu belirten Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi, beslenme ve yaşam tarzı değişikliği ile sürekli bir çözümün sağlanması gerektiğini vurguladı. Her bireyin farklı genetik özelliklere sahip olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Öztürk, “Herkes kendini algılamalı, kendi doktoru olmalı ve inflamasyon yapan gıdalardan uzak durmalı” diye konuştu.

Probiyotikler, prebiyotikler, polifenoller, proteinler, vitaminler, eser elementler ve yağ asitlerinin bağışıklıkta önemli gıdalar olduğunun altını çizen Prof. Dr. Öztürk, “Sağlıklı yağ ve protein, probiyotik, prebiyotik ve simbiyotik gıda tüketin, spor yapın. D vitaminini her gün uygun dozda, C vitaminini enfeksiyonlar sırasında kullanın. Hiçbir gıdadaki hiçbir madde tek başına ayrıcalıklı değil. Dengeli ve çeşitli beslenmeye özen gösterin” şeklinde konuştu.

Ağrı kesici, antiinflamatuar ve antibiyotiklerin gerçek bir endikasyon olmadan kesinlikle kullanılmaması gerektiğini dile getiren Öztürk, paketli katkılı gıdalar, gluten, rafine şeker ve fermente olmamış süt tüketmekten de uzak durulması önerisinde bulundu. İmmum sistemin düzgün çalışmasında D vitamini başta olmak üzere A, E, K C ve B vitaminlerinin önemini vurgulayan Prof. Dr. C. Elif Öztürk, sunumunu katılımcıların merak ettiği soruları cevaplandırarak tamamladı.

Konferans sonunda Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, Prof. Dr. Öztürk’e plaket takdiminde bulundu.