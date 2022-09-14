Pakistan’a Düzce’den yardım

DÜZCE (İHA) – Pakistan’da meydana gelen sel afeti sonrasında Düzce’den Pakistan’a yardım gönderildi.

Düzce Valiliği, Pakistan’da meydana gelen sel afetinin ardından kolları sıvadı. Düzce AFAD ile birlikte yapılan çalışmalar ile birlikte Düzce’den bir tır bölgeye gönderilmesi için çalışmalar yapıldı. Düzce Kamyoncular Kooperatifi’nin de destek verdiği yardım kampanyasında binlerce kişiye ulaşacak şekilde gıda, çadır, battaniye gibi malzemeler tıra yüklenerek Pakistan’a uğurlandı.