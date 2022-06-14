Pahang Üniversitesi, ikili ilişkileri geliştirmek için Düzce’de

DÜZCE (İHA) – Malezya’nın önemli yükseköğretim kurumları arasında yer alan Pahang Üniversitesi heyeti, ikili ilişkileri geliştirmek, ortak projeler yürütmek ve karşılıklı tecrübelerden faydalanmak amacıyla Düzce Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Pahang Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mohd Rosli Hainin, Uluslararası İlişkiler Merkezi Direktörü Doç. Dr. Mohd Azmir Mohd Azhari ve Uluslararası İlişkiler Merkezi Yöneticisi Norul Fadilah Abdullah’tan oluşan konuk heyeti, Düzce Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İlhan Genç, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı ile Düzce Üniversitesi yetkilileri karşıladı. Konuk heyeti Düzce Üniversitesi’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Vekili Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Üniversitesi’nin uluslararasılaşma konusunda önemli mesafeler kat ettiğine işaret ederek, ziyaretin önemine vurgu yaptı.

Rektörlükte gerçekleşen görüşmenin ardından Çalıştay Salonu’ndaki toplantıya geçildi. Programda, Pahang Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mohd Rosli Hainin, "Malezya’da Mesleki Eğitim ve UMP" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Pahang Üniversitesi’nin, Malezya’daki 4 teknik üniversiteden birisi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mohd Rosli Hainin, üniversitenin; akademik birimleri, araştırma imkanları, laboratuvarları, dünya sıralamalarındaki başarıları ve kampüs olanakları hakkında bilgiler paylaştı. Uygulamalı mühendislik bilimleri ve mesleki eğitimde yeni bölümler açmak istediklerini belirten Prof. Dr. Mohd Rosli Hainin, bu konudaki tecrübeleri yerinde görmek için Düzce Üniversitesi’ni ziyaret ettiklerini sözlerine ekledi.

Düzce Üniversitesi’nin Yığılca’daki Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi’ni (DAGEM) de ziyaret eden Pahang Üniversitesi heyeti, burada Arıcılık Programı Öğr. Gör. Tuğçe Çaprazlı’nın, Merkez’in faaliyetleriyle ilgili sunumunu dinledi.