Öztürk “KOBİ için inovasyon bir koz”

Bilsoft Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Orkun Öztürk, ayakta kalmayı başaran şirketlerin yenilikçi düşünmeyi ve bunu her biriminde uygulayarak inovasyona yer açtığını söyledi.

İşletmeler İçin İnovasyon Konferansı’nda konuşan Bilsoft Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Orkun Öztürk, inovasyonun KOBİ’ler için öneminden bahsetti. İnovasyonun sadece yenilik anlamına gelmediğini, müşterilere stratejik çözümler sunmak ve bunu bir süreç haline getirmenin de inovasyon olarak kabul edilebileceğini anlattı.

Öztürk günümüz iş dünyasının temelinin yenilikçiliğe ve dinamizme dayalı olduğunu belirterek “Sürekli değişen pazar ve piyasa şartlarında işletmelerin istikrarlı bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmeleri için değişimlere ayak uydurarak kendilerini yenilemeleri şart. Dijital dönüşümler ve teknoloji son hızla ilerlerken bunlar için geç kalan firmaların tutunması oldukça zor. Bu sebeple çoğu firma, son zamanlarda en çok duyulan kelimelerden biri olan inovasyon yani ’yenilikçilik’ gücünü elinde bir koz olarak tutuyor. Piyasa koşullarında ayakta kalmayı başaran şirketler, yenilikçi düşünmeyi ve bunu her biriminde uygulayarak inovasyona yer açıyorlar" ifadelerinde bulundu.

Bu doğrultuda KOBİ’ler için inovasyon süreci yönetiminin daha da önemli hale geldiğini aktaran Mehmet Orkun Öztürk, “Yeni fikirleri hayata geçirmek, ürün veya hizmeti sürekli geliştirmesi gerekiyor. İnovasyonu firmanıza adapte etmek için gerekli 4 adımdan söz edebiliriz. Bunlar; ürün ve hizmette çeşitlilik sağlayarak yelpazeniz ne kadar genişlerse inovasyonun önü de bir o kadar açılır. Zorlu pazar koşullarında devamlılığı sağlamak ve pazardaki paylarını korumak için müşterilerin beklentileri de önemli ölçüde karşılanmalıdır. Trendler ve gelişmeler yakından takip edilerek bunlara yer açılmalıdır. Son olarak ise KOBİ’ler her zaman büyümeyi, pazardan kar ve pay alabilmeyi amaçlamalıdır. Biz de, Bilsoft olarak müşterilerimizin taleplerine istinaden yaptığımız yenilikçi ve geliştirici çalışmaların yanı sıra güncel kalmaya özen göstererek hızla ilerleyen teknoloji ve dijital dönüşümü de yakından takip ediyoruz. Müşterilerimizi en yeni teknolojilerle ve dijital dönüşüm çözümleriyle buluşturmaya her zaman devam edeceğiz" diyerek inovasyona verdikleri önemin altını çizdi.