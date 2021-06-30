Özlü’den projelere yakın markaj

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü "Şehrin Kalbinde Büyük Dönüşüm" sloganı ile başlattığı Kent Estetiği Projesini yakından takip ediyor. Başkan Özlü uygulamanın tamamlanması ile caddenin nezih bir görüntüye sahip olacağını kaydetti.

Şehre yeni yatırımlar kazandırmak için Bürokrat ve Bakanlık tecrübelerini harmanlayarak kente hizmet etme gayreti gösteren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yapımı devam eden projeleri de yakından takip ediyor. Bir yandan Başkent ve Düzce arasında mekik dokuyarak şehre kaynak aktarılmasını sağlayan Başkan Özlü, bir yandan da devam eden çalışmaları sık sık denetliyor. Başkan Özlü son olarak özel önem verdiği "Kent Estetiği Projesi" için sahada devam eden alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi.

"Arkadaşlarımız güzel bir iş çıkarıyor"

Cedidiye Meydanı ile Millet Bahçesini birbirine kavuşturacak olan Kent Estetiği Projesinin şehre ahenk katacağını kaydeden Başkan Özlü; "Mayıs ayı başında başladığımız projemiz hızla ilerliyor. Arkadaşlarımız planlı ve programlı bir şekilde en ufak ayrıntıyı düşünerek hareket ediyorlar. Taş örme çalışmalarımız devam ediyor. Taşlar örüldükten sonra kent mobilyaları ve ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirilecek. Son olarak da kademeli bir şekilde cephe giydirme işlemlerine başlayarak caddedeki çalışmalarımızı noktalayacağız" ifadelerini kullandı.

Caddede devam eden çalışmalar nedeniyle esnaf ve vatandaşların mağdur olmamaları için yoğun çaba sarf ettiklerini de hatırlatan Başkan Özlü; "Biz planladığımız tarihten önce çalışmalarımıza başladık. Daha önce hesapta olmayan 17 günlük kapanma durumu söz konusuydu. Biz de büyük ölçüde kapalı olan esnaflarımızı en az mağdur etmek adına çalışmalarımızı öne çekerek altyapıyı tamamladık. Taşlarımızın üretimi tamamlandığında ise örme işlemine başladık. Biz burada esnaf ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gayret gösteriyoruz. Bölge esnafı ve vatandaşlarımıza gösterdikleri hoşgörüden dolayı teşekkür ediyoruz, cadde tamamlandığında burası gerçekten nezih bir yer olacak" şeklinde konuştu.