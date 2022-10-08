Özlü ve Keşir misafirleri stantta ağırladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Ankara’da düzenlenen ‘Tam Bana Göre Festival’inde yerini alarak misafirlere Düzce’yi anlattı.

Türkiye’nin en büyük gençlik festivali olan ‘Tam Bana Göre Festival’ Ankara’da geniş katılımla başladı. Düzce Belediyesi de festivalde yerini alarak hem Ankaralılara hem de yurdun dört bir yanından gelen misafirlere Düzce’yi anlattı. Ankara Millet Bahçesinde kurulan alanda yer alan Düzce Belediyesi; misafirlere kenti tanıtıcı kitap, dergi ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Festivalde Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’de Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından açılan standa gelenlerle tek tek ilgilendi. Öte yandan Düzce’nin yerel müzik grubu Maço ve dans grubu İhtiyar Delikanlılar, performanslarıyla Ankaralıları coşturdu.