Özlü, “Şehrin gelişme akslarını planlamak istiyoruz”

Düzce Belediyesi tarafından, İl Bütünü Stratejik Çevresel Değerlendirme Çalışması birinci toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “İlimiz, Düzce’de yaşayanların vizyonu ile büyüyüp gelişecek. Şehrimizi, bölgemizin cazibe merkezi yapmaya karalıyız” dedi.

Düzce ili 1/50 bin ölçekli çevre düzeni planına yönelik olarak stratejik çevresel değerlendirme işi çerçevesinde düzenlenen toplantı, Düzce Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Düzce’nin çevresel önceliklerini konuşmak, geleceğin Düzce’sini çevresel ve sağlık öncelikleriyle hep birlikte inşa etmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıya, Vali Cevdet Atay, Başkan Faruk Özlü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Düzeni Planları Dairesi Şube Müdürü Hüseyin Eyduran, siyasi parti, STK, özel sektör ve meslek kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ile konunun paydaşları katılım sağladı.

Toplantının açılışında konuşan Şube Müdürü Hüseyin Eyduran, bakanlık olarak çevre düzeni planlamasının önemine ve yaptıkları çalışmalara dair değerlendirmelerde bulundu.

Valisi Cevdet Atay ise bu planlama toplantısında tam işbirliği içinde olunmasının başarının anahtarı olacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

“Biz bu şehrin gelişme akslarını planlamak istiyoruz”

Başkan Faruk Özlü, çevre düzeni planına yönelik 2 yıldır üzerinde çalışma gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Bu şehrin önümüzdeki 40-50 yıl da hangi yöne gideceğini tartışıyoruz. Biz bu şehrin gelişme akslarını planlamak istiyoruz. Bu şehrin doğusunda adalet kampüsü, batısında hastanelerin bulunduğu sağlık kampüsü olacak. Ayrıca iki spor kampüsü planlıyoruz. İlki güneyde Şıralık bölgesinde Düzcespor’un yedek stadı ile amatör sporların yapılabileceği bir kampüs olacak. Kuzeyinde bağlantı yolunun olduğu yerde ise Düzcespor’un ana stadyumunu inşa edeceğiz. Çatısına güneş panelleri yerleştireceğiz. Elde edilecek gelir Düzcespor’a gidecek ve kaynak sağlamış olacağız” dedi.

OSB vurgusu

Düzce’de 5 OSB’nin olduğunu ifade ederek konuşmasını sürdüren Özlü, Düzce’nin 6’ncı OSB’yi kaldırmayacağını bunun yerine nitelikli sanayinin ile gelmesine yönelik çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Faruk Özlü, hava kirliliği noktasında hassas davrandıklarını ve bu noktada Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteği ile şehir merkezinde hava kirliliği ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmaların sürecini detayları ile katılımcılarla paylaşarak öncelikli konularının başında geldiğini kaydetti.

Düzce bölgenin cazibe merkezi haline gelecek

Eğitim noktasında Düzce Belediyesi olarak attıkları adımları anlatarak Kasım Aktaş Ortaokulu’ndan Azmimilli İlkokulu inşa çalışmalarına, işsizlikle mücadeleye dair İş Kulübü nezdinde işe yerleştirmelerden ödüllü Asar Deresi Projesine, Modern Sanayi Sitesinden modern pazaryeri proje çalışmalarına kadar bir çok çalışmaya yönelik değerli bilgiler paylaşan Özlü, “Düzce, Düzce’de yaşayanların vizyonu ile büyüyüp gelişecek. Şehrimizi, bölgemizin cazibe merkezi yapmaya karalıyız” dedi.

Konuşmaların ardından Şehir Plancısı Volkan Öz ile Doç. Dr. Sultan Gündüz, Çevre Düzeni Planı çerçevesinde hazırladıkları sunumları gerçekleştirdi. Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.