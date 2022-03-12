Özlü “İstiklal Marşı milli kimliği yansıtmaktadır”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özlü mesajında; “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdıracak günleri göstermesin” dedi.

“İstiklal Marşımız; büyük fedakârlıklarla kazanılan istiklal savaşımızı, milli mücadele ruhunu, Türk Milletinin vatan sevgisini, bağımsızlık yolculuğunu ve milli kimliğini gerçek bir suretidir” diyen Başkan Özlü, “İstiklal Marşı aziz Türk milletinin büyük bir azim ve fedakarlıkla vermiş olduğu gerçek bir kahramanlık öyküsünü anlatan eşsiz bir eserdir. Tüm dünyaya örnek bağımsızlık mücadelesinin kelimelere dökülmüş halidir ” dedi.

Başkan Özlü sözlerine şöyle devam etti: “Şehitlerimizin emaneti bu cennet vatanı muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için dur durak bilmeden var gücümüzle çalışıyoruz. Milletimizin, birlik ve beraberlik içinde daha müreffeh geleceğe doğru yürüyüşünü emin adımlarla sürdüreceğine olan inancımla; ‘İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Mehmet Akif Ersoy’u, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazılacak günleri göstermesin.”