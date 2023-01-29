Özlü hem sertifika verdi, hem ayın şoförünü ödüllendirdi

Düzce Ulaşım A.Ş.’nin şoförlerine verilen Nefes Teknikleri ile Stres Yönetimi ve Motivasyon eğitimleri tamamlandı. Eğitime katılan şoförlere sertifikalarını veren Başkan Özlü, Ocak ayında ayın şoförü seçilen Ali Merttürk’ü de ödüllendirdi.

Düzce Belediyesi bünyesinde kent içi ulaşım hizmeti veren Düzce Ulaşım A.Ş.’nin şoförlerine verilen "Nefes Teknikleri ile Stres Yönetimi ve Motivasyon" eğitimleri tamamlandı. Uğur Böceklerinin şoförlerine, nefes terapisti Çağla Efe tarafından iletişimin sosyal hayattaki önemi ve yanlış iletişimi aşma yöntemleri öğretilerek; beden dilinin, yüz ifadesinin, imajın, empatinin, anlayışın, saygının, ses tonunun ve daha bir çok etkenin etkin iletişimdeki yeri anlatıldı. Geçtiğimiz Aralık ayında başlayan eğitimler bu hafta sonu tamamlandı.

"Kurduğumuz sistem, sizlerin sayesinde ilerliyor"

Eğitimlerin ardından Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından Ulaşım A.Ş.’ye bağlı şoförlere sertifikaları verildi. Eğitimlerin devam edeceğini kaydeden Başkan Özlü; "Şoför arkadaşlarımızdan memnunuz. Allah onlardan razı olsun. Kurduğumuz sistem onların da gayretleri sayesinde ilerliyor. Modern Ulaşım Sistemimizi daha ileriye taşıyarak minimum sorun ile yolumuza devam etmek için çalışıyoruz. Eğitimlerimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Özlü’den yılın şoförüne teşekkür

2023 yılı ile birlikte her ay, ayın şoförü seçileceğini kaydeden Başkan Özlü; "Yeni yıl ile birlikte şoförlerimizi de motive etmek amacıyla ayın şoförünü seçmeye başladık. Kriterlerimiz ise Şoförlerimizin yolcularına olan yaklaşımı, trafikte cezai işlem görmemeleri ve kılık kıyafet konuları olacak. Ocak ayında, Ali Merttürk arkadaşımızı ayın şoförü seçtik. Kendisine ve diğer şoför arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.