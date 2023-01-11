Özlü, “Düzce’yi hep birlikte geleceğe taşıyacağız”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Hep birlikte Düzce’yi geleceğe taşıyacağız” dedi.

Başkan Dr. Faruk Özlü, Çalışan Gazeteciler Gününde kentte gazetecilik mesleğini sürdüren basın mensupları ile Mutfak Sanatları Merkezinde buluştu.

Faruk Özlü, “Kutsal bir görevi ifa ediyorsunuz. Mesai mefhumu gözetmeksizin, her durum ve şart altında görevinizi yerine getirmek için yaptığınız çalışmalar takdire şayandır. Meslek etik ve ahlakından ayrılmadan habercilik anlayışıyla hareket ediyor oluşunuz bizim için çok kıymetli. Yerel basınımızın zorlu şartlar altında çalıştığı bilinciyle hareket ediyor ve üzerimize düşen destekleri esirgememeye gayret ediyoruz” dedi.

Başkan Yardımcılarının da bu özel günde gazetecilerle birlikte olduğunu belirterek sözlerine devam eden Başkan Dr. Faruk Özlü, “Sizlerle sürekli iletişim halinde olmayı dün olduğu gibi bugün ve sonrasında da sürdüreceğiz. Hep birlikte Düzce’yi geleceğe taşıyacağız. Katılımlarınızdan ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Özlü, daha sonra göreve geldikleri günden itibaren tamamlanan, başlanan, devam eden vizyon projeler olan yeni itfaiye binası, Sabiha Ulusoy Kütüphanesi, Aziziye Merkez Pazaryeri, Kasım Aktaş Ortaokulu, Bilim Merkezi, Katı Atık Ayrıştırma, İşleme Enerji Üretim Tesisi, Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Merkezi, Konuralp Antik Kenti, Mutfak Sanatları Merkezi ve Asar Deresi Projesi ile ilgili basın mensuplarına sunum gerçekleştirdi.