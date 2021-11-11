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ÖZLÜ "Depreme karşı sorumluluğumuzu biliyoruz"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin 22. yılında yayınladığı mesajında, depremin yıkıcı etkisinden kurtulmanın tek yolunun ise bilinçli ve tedbirli olmak olduğunu hatırlattı.

DÜZCE 11.11.2021, 17:40
ÖZLÜ "Depreme karşı sorumluluğumuzu biliyoruz"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin 22. yılında yayınladığı mesajında, depremin yıkıcı etkisinden kurtulmanın tek yolunun ise bilinçli ve tedbirli olmak olduğunu hatırlattı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentin kaderini değiştiren 12 Kasım Düzce depreminin 22. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen iki büyük depremde birçok vatandaşın hayatlarını kaybetmesi ve yaralanmasının acısını halen yaşadıklarını kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “ Türkiye’nin jeolojik yapısı ve Düzce’nin önemli fay hatlarından biri olan Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmamalıyız. Deprem tehlikesi ile her zaman karşı karşıyayız. Depremin yıkıcı etkisinden kurtulmanın tek çaresi de bilinçli ve tedbirli olmaktır” diye konuştu

"Deprem bilinci ile hareket etmeliyiz"

Açıklamasına “Düzce Belediyesi’nin afet risklerini göz önünde bulundurarak, yerel yönetim kudretini de kullanarak binaların kat sayısından ve yapımında kullanılan malzemelerden taviz vermiyoruz” diyerek devam eden Başkan Özlü, Düzce’nin kentsel dönüşümünde depremin etkilerinin azaltılması ve afetlere karşı tedbirlerin ön planda olduğunun altını çizdi.

Deprem bilincinin çocuk yaşlardan itibaren topluma verilmesi gerektiğini hatırlatan Başkan Özlü, “Okullarımızda, kurslarımızda deprem ve diğer afetlere karşı alınması tedbirler uygulamalı olarak öğretilmesi elzemdir. Düzce Belediyesi olarak gerek itfaiye müdürlüğümüz gerekse de yapılaşma ile ilgili diğer birimlerimiz üzerlerine düşen görevi sorumluluk bilinci içinde ifa etmektedirler. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizi, rahmetle anıyorum. Ailelerinin acılarını yürekten paylaşıyor, tekrar baş sağlığı diliyorum. Rabbim bir daha ülkemize ve milletimize böyle acılar yaşatmasın” dedi.

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