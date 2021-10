Özlü birim müdürleriyle muhtarları ziyaret etti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, muhtarlara olan ziyaretlerine devam ederek muhtarların talep ve isteklerini inceledi. Başkan Özlü, birim müdürleriyle birlikte yaptığı ziyaretlerde muhtarların isteklerinin geri çevrilmeyeceğini açıkladı.

Halkın içinde olmaya devam eden ve bir yandan da projeleri yakından takip eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, muhtarların istek ve taleplerini yerinde görüp değerlendiriyor. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte muhtarlıklara çıkartma yapan Özlü, hem muhtarların sorunlarını dinliyor hem de birim müdürlerine mahalleler için neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuyor. Başkan Özlü, ilk olarak Çamköy Muhtarı ve cami heyeti ile bir araya gelerek caminin bahçesinde yapılacak olan düzenlemeleri masaya yatırdı.

"Mahallelerde çözüm ortağı arıyoruz"

Çamköy Mahallesine daha önce geldiklerini ve talepleri not aldığını kaydeden Özlü, “Camiler pırıl pırıl, bahçeleri tertemiz olsun istiyoruz. Mahalle muhtarları ve cami dernekleri ile birlikte ortak çalışmak istiyoruz. İçerden bu çalışmaları sahiplenen birileri olmalı. Biz Düzce Belediyesine çözüm ortağı arıyoruz. Arkadaşlarımız camilerin bahçeleri için bir çalışma yaptılar. Sizler de bu düzenlemeden sonra caminin temizliğini yapıp bitkisini dikerseniz güzel bir iş çıkarmış oluruz. Burada bir yapı oluşturalım ve düzeni sağlayalım” ifadelerinde bulundu.

Gençler hem eğitim hem spor yapabilecek

Çamköy mahallesinin diğer sorunlarını da dinledikten sonra Derelitütüncü Mahallesinde bulunan Akşemseddin Cami’nde mahalle muhtarı ve azalarla görüşen Başkan Özlü, cami bahçesinde yapılacak düzenlemeleri birim müdürlerinin programı dahilinde kısa sürede yapılacağını kaydetti. Özlü, cami bahçesinde park ve çocukların spor yapacağı alanların da oluşturulmasını istedi. Başkan Özlü, “Camiye giren çocuklar, güzel bir bahçeye girmiş gibi hissedecekler Spor alanı da oluşturulacak. Buna göre projesini yapıp çalışmalara başlayacağız” şeklinde konuştu.

Koçyazı Mahallesinin her geçen gün büyüdüğünün altını çizen Başkan Özlü, muhtar ile görüşme yaptıktan sonra Karaca Deresi düzenleme alanı, üst geçitler ve alt yapısı biterek asfalt dökülen yollarda incelemelerde bulundu. Muhtarlardan yapılan çalışmalar konusunda teşekkür alan Başkan Özlü, “Düzce’nin her bölgesinde hummalı bir çalışma içindeyiz. Bu esnada muhtarlarımızı da ziyaret ederek hem daha önce not aldıklarımızı hem de yapacaklarımızı masaya yatıyoruz. Koçyazı mahallemiz de sürekli gelişen bir mahallemiz oldu. Hizmet getirmek için dört bir yandan çalışıyoruz. Projeler bittiğinde nezih bir ortam oluşmuş olacak” dedi.

Başkan Özlü, muhtarların taleplerini yerinde inceledikten sonra birim müdürlerinin yapacakları çalışmaları hızlandırmalarını istedi.