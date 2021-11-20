Özlü, AK Parti’nin duayen isimlerini misafir ediyor

AK Parti Genel Merkez AR-GE Başkanlığı tarafından düzenlenen iki gün sürecek olan “Teşkilat Akademisi” eğitim programı başladı. "Değerli yol arkadaşlarımızı şehrimizde ağırlamaktan onur duyuyoruz" diyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, eğitimlerin tüm teşkilat mensuplarına hayır getirmesi dileğinde bulundu.

‘Bu Hikayenin Kahramanı Sensin’ sloganıyla yola çıkan AK Parti Genel Merkezinin bu kez durağı Düzce oldu. Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi’nde başlayan eğitim programı iki gün sürecek. Programa AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Fahri Çakır, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, İGM Başkanı Çiğdem Günal, ilçe ve belde belediye başkanları, kadın kolları, gençlik kolları ve teşkilat mensupları katıldı. Eğitim Programının birinci gününde uzun yıllar teşkilat başkanlığı yapan Mustafa Ataş, AK Parti teşkilatlarının yapması gerekenleri anlattı. İlk gün konuşmacılarından Ahmet Arslan savunma sanayi- teknoloji ve ulaştırma konularında eğitim verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal siyasal iletişim ve yeni medya düzeni hakkında son bilgileri aktardı ve eğitim-sağlık-sosyal politikalar konularında Öznur Çalık ve etkili iletişim konusunda da Tarkan Zengin teşkilat üyelerine eğitim verdi.

Eğitim iki gün sürecek

AK Parti Genel Merkez AR-GE Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Teşkilat Akademisi’ iki gün devam edecek. İkinci günde İhsan Aktaş, Türkiye’nin dünya ülkeleri içinde yeri önemini anlatacak. Serdar Tuncer Motivasyon, Liderlik ve AK Parti’nin demokrasiye kattıkları da Ekrem Çelebi tarafından teşkilat üyelerine aktarılacak. Programın son eğitiminde ise Selahattin Yusuf AK Partinin değerlerini teşkilat mensuplarıyla bir kez daha paylaşacak.

Başkan Özlü: “Onur duyuyoruz”

Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde gerçekleşen ilk gün eğitimlerinin ardından konuşan Başkan Özlü, "2 gün sürecek olan AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi eğitim programı, Düzce’mizin kültür merkezi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi’nde başladı. Değerli yol arkadaşlarımızı şehrimizde ağırlamaktan onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.