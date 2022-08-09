Özel yetenek sınavı heyecanı başladı

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 2022-2023 akademik yılı beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi, spor yöneticiliği bölümlerine öğrenci alımı için hem ön kayıt işlemlerini, hem özel yetenek sınavını bir arada gerçekleştirerek ülkemizde tek olan uygulamayı hayata geçirdi.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Akpınar, 8-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında ön kayıt ve özel yetenek sınavını birlikte yürüttüklerini belirterek öğleye kadar ön kayıt işlemlerini, öğleden sonra özel yetenek sınavını gerçekleştirdiklerini söyledi. Akpınar, bu uygulamayla, hem ekonomik hem sosyal yönden öğrencilere büyük kolaylık sağladıklarına işaret etti.

İlk gün 114 öğrencinin kayıt başvurusunda bulunduğunu dile getiren Selahattin Akpınar, 6 istasyondan oluşan özel yetenek sınavına öğrencilerin ve milli sporcuların ilgisinin yoğun olduğunu ifade etti. Kayıt altına aldıkları sınavı, ailelerin canlı olarak izleyebildiğini söyleyen Akpınar, şeffaflığa verdikleri öneme dikkat çekti.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin her yıl üstüne katarak nitelikli büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Prof. Dr. Akpınar, modern spor tesisleri ve güçlü eğitim-öğretim altyapısı ile ülkemizin geleceğine değer katacak sporcular yetiştirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.