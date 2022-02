Özel sektöre hizmet içi eğitiminde destek oluyor

Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜYEM) bölgede yer alan kamu ve özel sektör kuruluşlarının nitelikli işgücü ihtiyaçlarını karşılamak, bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmak ve iş bulmalarını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli kurslar ve eğitimler düzenlemeye devam ediyor.

Kamu kurumlarının yanı sıra özel sektör ile de iş birliklerine ve danışmanlıklarına yenisini ekleyen DÜYEM, Binef At Çiftliği işletmesi personellerine hizmet içi eğitimleri ile destek verdi. Binef At Çiftliği İşletme Ortağı Murat Seyok ile yapılan görüşmeler sonucunda oluşturulan eğitimler gerçekleşti. Toplamda 60 saat süren eğitimlerde; öğretim görevlileri Mete Han Üner Temel Hijyen ve Sanitasyon, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği, Reyhan Sönmez; Yiyecek İçecek Servisi konu başlıklarında eğitim verirken, Nurgül Soydaş ise; iletişim, liderlik başta olmak üzere mesleki anlamda katkı sunacak konular hakkında Binef at çiftliği personelini bilgilendirdi.

Eğitim sonucunda yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı yakalayan çalışanlar, eğitimi başarı ile tamamladılar. Uygulamanın ve teorinin bir arada sunulduğu eğitim programı sonrasında işletme çalışanlarına DÜYEM Müdürlüğü tarafından sertifikaları sunuldu.