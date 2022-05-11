Özel öğrenciler unutulmadı

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk, Engelliler Haftası dolayısıyla özel öğrencilerle bir araya geldi.

İzle Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi ve Otizm Spor Kulübünü ziyaret eden heyet, özel öğrencilere ve sporculara çeşitli hediyeler verdi. Özel öğrencilerin aileleriyle sohbet eden Yılmaz ve Öztürk, talep ve önerileri de dinledi. Heyet, hatıra fotoğrafı çektirerek merkezden ayrıldı.