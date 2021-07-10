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Özel öğrenciler hünerlerini telafi eğitiminde gösterdiler

Pandemi nedeniyle okullarda verilen eğitimin ardından normalleşme ile birlikte başlayan telafi eğitimlerine özel eğitim öğrencileri de katıldı.

DÜZCE 10.07.2021, 12:21
Özel öğrenciler hünerlerini telafi eğitiminde gösterdiler
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Pandemi nedeniyle okullarda verilen eğitimin ardından normalleşme ile birlikte başlayan telafi eğitimlerine özel eğitim öğrencileri de katıldı.

Düzce’de özel öğrencilere eğitim veren Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileri de mutfak etkinliğinde hünerlerini sergileyerek birbirinden lezzetli pastalar yaptılar. Korona virüs ile mücadele döneminde okullarda eğitime ara verilmişti. Ara nedeniyle öğrencilerin kaybettikleri zamanı kazanmaları için yaz tatilinde de telafi eğitimleri verilmeye başlamıştı. Bu kapsamda Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileri kaybettikleri ve yapamadıkları eğitimleri almak için “Telafi de bizde varız” etkinliğinde ders başı yaptı. Özel öğrenciler, telefi derslerinde mutfak etkinliği düzenledi. Etkinlikte mutfağa giren özel öğrenciler, birbirinden lezzetli pastaları öğretmenleri eşliğinde yaparak hem yemek yapma becerisi kazandılar hem de eğlendiler.

Özel öğrencileri yaptığı kek ise görenleri ve tadanları mest etti.
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