banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Özel öğrenciler, cumhuriyet coşkusunu etkinlikle yaşadılar

Düzce’de özel öğrencilerin meslek sahibi olması amacıyla eğitim veren Düzce Özel Eğitim Meslek Lisesi, cumhuriyetin ilanının 98. yılını yapılan etkinliklerle coşku içinde kutladı.

DÜZCE 29.10.2021, 16:02
Özel öğrenciler, cumhuriyet coşkusunu etkinlikle yaşadılar

Düzce’de özel öğrencilerin meslek sahibi olması amacıyla eğitim veren Düzce Özel Eğitim Meslek Lisesi, cumhuriyetin ilanının 98. yılını yapılan etkinliklerle coşku içinde kutladı.

Düzce’de özel öğrencilerin hem eğitim alması hem de meslek öğrenebilmeleri amacıyla eğitim yapan Düzce Özel Eğitim Meslek Lisesi yönetici, öğretmen ve öğrencileri düzenlenen etkinliklerle Cumhuriyetin ilanının 98. Yılını ve Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladılar. Okul içinde çeşitli gösteriler yapan özel öğrenciler, ayrıca düzenlenen spor müsabakalarında da dereceye girebilmek için mücadele ettiler.

Okul öğretmenlerinin özel öğrenciler ile beraber hazırladıkları program büyük ilgi gördü. 29 Ekim Cumhuriyet koşusunda ve okulda hazırlanan "Sınıfını en güzel süsleyen sınıf" dalında dereceye giren öğrencilere de çeşitli hediyeler verilerek ödüllendirildiler. Öğrencilerin ödüllerini ise Okul Müdürü Gamze Derdiyok ve müdür yardımcıları verdi.

Cumhuriyeti 98. yılı hediyesi olarak Beyazay Derneği’de okula bisiklet hediye etti.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3