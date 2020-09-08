Özel kamera ile dersler uzaktan verimli hale geldi
AKÇAKOCA ANADOLU LİSESİ TELAFİ EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYOR. FATİH PROJESİ KAPSAMINDA OKULA VERİLEN DOKÜMAN KAMERASI İLE UZAKTAN EĞİTİM OLDUKÇA VERİMLİ HALE GELDİ
DÜZCE (İHA) – Akçakoca Anadolu Lisesi telafi eğitimlerine devam ediyor. Fatih projesi kapsamında okula verilen doküman kamerası ile uzaktan eğitim oldukça verimli hale geldi.
Korona virüs salgını nedeni ile uzaktan eğitim süreci devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce başlatılan Fatih projesi kapsamında okullara doküman kamerası verildi. Verilen kameralar sayesinde okullarda uzaktan eğitim sürecinde uygulamalı derslerde aktarılabiliyor. Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yer alan Anadolu Lisesi’de telafi eğitimlerine devam ederken, öğrencilerle sanatsal faaliyetlerini de sürdürmeye devam ediyor. Okulun resim öğretmeni Mustafa Turhan, dersini bu kamera ile kullanmaya başlayarak öğrencilere uygulamalı eğitim vermeye başladı. Fatih projesi kapsamında okula verilen dokuman kamerası ile anlatılan derslerde öğrencilerin uzaktan eğitimi daha verimli hale geldiği görüldü.
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