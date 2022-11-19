Özel idare personellerine eğitim

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan personellere yönelik hizmet içi eğitim semineri gerçekleştirildi.

Düzce’de kış ayları öncesinde il özel idaresi ekiplerine yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi. Akçakoca’da gerçekleştirilen eğitimde ilçelerde bulunan özel idare personelleri de yoğun katılım gösterdi. Kar yağdığında köy yollarının kapanmaması için gerekli çalışmaların yapılması, kış aylarında yapılacak faaliyetler ve köylerde ki çalışmalar ile ilgili olarak personellere verilen eğitimin ilerleyen günlerde tekrarlanması planlanıyor.