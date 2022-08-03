Özel gençlerin çalıştığı Kusursuz Kafe yeni yaşını kutladı

Düzce Belediyesi tarafından toplumsal farkındalık hareketi çatısı altında 2017 yılında faaliyetlerine başlayan Kusursuz Kafe yeni yaşını kutladı. Beşinci kuruluş yılını kutlayan Kusursuz Kafe personelini Düzce Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli de yalnız bırakmadı.

Düzce Belediyesi tarafından 2017 yılında faaliyete geçirilen ve 15 engelli gencin çalıştığı Kusursuz Kafe 5’nci yaşını kutladı. Kusursuz Kafe’de gerçekleştirilen 5’nci yaş kutlamasında Düzce Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, BELTUR A.Ş Genel Müdürü Erdem Yılmaz, BELKA A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Necla Erdoğan, Bahçeşehir Yönetim ve Site Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Asuk’un yanı sıra kafenin kusursuz çalışanları hazır bulundu.

Gösterişli; “Yeni yaşları hayırlı olsun”

BELTUR A.Ş. tarafından hazırlanan yaş günü pastasının kesilmesinin ardından, Başkan Vekili Gösterişli, göreve geldikleri ilk gün Kusursuz Kafeyi ziyaret ettiğini ifade ederek, “Buranın kurulmasına emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Hepinize sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Yeni yaşınız hayırlı uğurlu olsun” dedi.