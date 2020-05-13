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Özel Düzce Uğur okullarının TYT başarısı

DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ONLİNE OLARAK DÜZENLEDİĞİ YKS-9 SINAVINDA DÜZCE ÖZEL UĞUR FEN VE ANADOLU LİSESİ, BAŞARI İLE ÇIKTI. 2 ÖĞRENCİ TYT’DE İLK 100’E GİRERKEN BİR ÖĞRENCİ DE SÖZ’DE 5. OLDU

Özel Düzce Uğur okullarının TYT başarısı

DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ONLİNE OLARAK DÜZENLEDİĞİ YKS-9 SINAVINDA DÜZCE ÖZEL UĞUR FEN VE ANADOLU LİSESİ, BAŞARI İLE ÇIKTI. 2 ÖĞRENCİ TYT’DE İLK 100’E GİRERKEN BİR ÖĞRENCİ DE SÖZ’DE 5. OLDU

13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:11
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Özel Düzce Uğur okullarının TYT başarısı

Uğur Okulları tarafından Türkiye geneli online olarak düzenlediği YKS-9 sınavında Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi başarı ile çıktı. 2 öğrenci TYT’de ilk 100’e girerken bir öğrenci de SÖZ’de 5. oldu.

Korona virüs tedbirlerinden öncesinde YKS sınavına hazırlık olması amacı ile TYT sınavları gerçekleştiriliyor ve öğrenciler arasında başarı sıralamaları açıklanıyordu. Fakat bu sefer sınav online olarak gerçekleştirildi. 7 bin 598 öğrencinin katıldığı online sınavda Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi’nden 3 öğrenci ilk 100’e girerek büyük başarı elde etti. Özel Düzce Uğur Fen Lisesi öğrencilerinden Elif Şahinsaslan TYT alanında 90. olurken, Büşra Özdemir ise yine TYT alanında 100. oldu. Düzce Uğur Anadolu Lisesi’nden Gülseren Nur Kartal’da SÖZ alanında 5. oldu. Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi Kurucusu Gökhan Sarıgül, “Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ederek başarının daim olmasını dileriz” dedi.

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