Özel çocukların üniversite hayali gerçekleştiriyor

Düzce Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı “Özel Çocuk Özel Aile Üniversitesi” iş birliği protokolü kapsamında, özel gereksinimli öğrencileri Konuralp Yerleşkesi’nde konuk etmeye devam ediyor.

Özel gereksinimli öğrencilere üniversite deneyimi kazandıran proje ile ülkemizde bir ilki gerçekleştiren Düzce Üniversitesi her hafta, il merkezinde bulunan Özel Eğitim Meslek Okulu, Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerini konuk etmeyi sürdürüyor.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Akemoğlu’nun koordinatörlüğündeki etkinlikte mutluluk ve heyecanları gözlerinden okunan öğrencilere öğretmenleri de eşlik etti. Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğrencilerinin karşıladığı konuk öğrenciler, Eğitim Fakültesi’nin ardından Merkez Kütüphanesini ziyaret etti. İlgi alanlarına yönelik kitapları inceleyen özel öğrenciler, Kütüphane’nin hizmet alanlarını gezerek üniversite öğrencileriyle tanıştılar.

Kütüphane ziyaretinin sonrasında Orman Fakültesi’ni de ziyaret eden öğrencilere Arş. Gör. Abdullah Hüseyin Dönmez eşlik ederek Fakülte hakkında bilgiler verdi. Ziyaretlerine Karavana Mutfağı ile devam eden konuk öğrencilere yemek ikramında bulunuldu. Son olarak üniversitenin kapalı havuzunu ve kapalı halı sahasını gezerek kafeteryada kampüs yaşamını tadan özel öğrenciler, üniversite hayallerini gerçekleştirerek yaşamlarında yer edinecek anılar kazandı.