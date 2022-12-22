Özel çocuklara sürpriz

Düzce Belediyesi özel eğitim alan çocuklar için yeni bir uygulama başlattı. Sosyal Yardım İşleri ekipleri Düzce’deki engelli okullarındaki öğrencilere velilerinin izni ile öz bakım desteğinde bulundu.

Düzce Belediyesi her yaştan vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal belediyeciliğin gereklerini kesintisiz uygulayan kurum, bölgesinde örnek teşkil edecek bir çalışmaya daha imza attı. Engelli bireylere öz bakım desteği sağlanması amacıyla başlatılan hizmette; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ilk olarak Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu’na giderek burada eğitim alan özel çocuklar ile görüştü.

Ailelerinden alınan izinle çocuklara saç tıraşı yapan ekipler, kek ve meyve suyu ikramında bulundu. Ailelerin, çocukların ve öğretmenlerin memnuniyet duyduğu çalışma Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu’ndaki özel çocukların da ziyaret edilmesi ile devam etti.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çalışmanın tüm çevrelerde çok olumlu karşılandığı belirtilirken, Düzce’de faaliyette olan tüm özel eğitim okullarında ziyaretlerin yapılacağı ve düzenli olarak devam edeceği ifade edildi.