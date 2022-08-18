Özel çocuklar ve minikler sokak hayvanları için harekete geçti

Düzce’de hava sıcaklıkları artınca susuzluk çeken sokak hayvanları için Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri özel eğitim öğrencileri ve camilerde eğitim gören öğrenciler ile birlikte harekete geçti. Öğrenciler ve ekipler sokak hayvanları için sokaklara su ve mama dolu kaplar bıraktılar.

Düzce’de mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle sokak hayvanları susuzluk çekince Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hazırladıkları proje ile Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören özel öğrenciler ile Zahid-ül Kevseri Cami ve Uzun Mustafa Mahallesi Cami yaz Kuran Kursu öğrencilerini seferber eden ekipler, kent merkezinde sokaklara su ve mama dolu kaplar bıraktılar. Su ve mama kaplarını cami bahçelerindeki şadırvanlardan dolduran minikler daha sonra kapları sokaklarda hayvanların yoğun bulunduğu noktalara bıraktılar.

Sokak hayvanlarının sıcak havalarda susuz kaldığına dikkat çeken minikler çağrıda yaparak, Düzcelilerinde kapılarının önlerine kaplar içinde su bırakmalarını istediler.