Özel çocuk özel aile üniversitesi projesinin ilk özel çocukları Düzce Üniversitesi’nde

Düzce Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı “Özel Çocuk Özel Aile Üniversitesi” iş birliği protokolü kapsamında özel gereksinimli öğrencileri Konuralp Yerleşkesi’nde konuk ederek ülkemizde bir ilki gerçekleştirdi.

Proje çerçevesinde Düzce merkezinde bulunan Özel Eğitim Meslek Okulu, Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin Düzce Üniversitesi’ne gelişleri sırasındaki mutluluk ve heyecanları gözlerinden okundu.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Akemoğlu’nun koordinatörlüğündeki etkinlikte öğrencilere öğretmenleri de eşlik etti. Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin pankartlarla karşıladığı konuk öğrencilere, Eğitim Fakültesi gezdirildi. Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Güven’in “Özel Eğitimde Teknoloji Kullanımı” başlıklı dersine de giren öğrencilere yönelik dersin akışından bahsedildi ve sanal gerçeklik gözlüğünü deneyimlemelerine imkan sağlandı.

Etkinlikte Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, özel öğrencileri makamında ağırladı. Öğrencilerle tek tek ilgilenerek onlara sorular soran Koç, kendileri için ne kadar özel ve önemli olduklarından bahsetti.

Son olarak Düzce Üniversitesi Karavana Mutfağında yemek yiyen öğrenciler, Orta Kafe’de kampüs yaşamını yerinde görme olanağına kavuştu. Bir hayalle başlayan ve gerçeğe dönüşen etkinlikte özel çocuklar, üniversite hayalini gerçekleştirerek unutamayacakları deneyim ve anılar kazandılar.