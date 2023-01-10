Özel bireyler için özel etkinlik

Düzce Belediyesi, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla özel gereksinimli bireyler ve ailelerini Kusursuz Kafe’de misafir etti.

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nda Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, görme engelli vatandaşlar ve ailelerine yönelik etkinlik düzenledi. Kusursuz Kafe’de gerçekleşen etkinlikte özel gereksinimli bireyleri Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Gölyaka Şubesi Başkanı İsmail Karduz ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli yalnız bırakmadı.

Gönüllerince eğlendiler

Renkli anlara sahne olan etkinlikte canlı müzik eşliğinde şarkı söyleyen özel gereksinimli bireyler, etkinliğin sonunda Başkan Yardımcısı Kocaman ile birlikte pasta kesti. Pasta ikramının ardından görme engelli Cevat Erdoğan tarafından seslendirilen şarkılara misafirler hep birlikte eşlik etti.

"Her zaman yanlarındayız"

Oya Kocaman Düzce Belediyesinin her zaman özel gereksinimli bireylerin yanında olduğunu kaydederek; "Bu özel haftada özel bireylerimizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduk. Bir gün değil her zaman kendilerinin yanlarındayız. Bugün de Başkanımız Dr. Faruk Özlü’nün kendilerine selamlarını ilettik. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz vasıtasıyla sık sık kendileri ile bir araya gelmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.