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Otomobilin tekerleği çukura düştü vatandaşlar seferber oldu

Düzce’nin İstanbul Caddesinde otomobilin lastiği çukura düşünce yardımsever vatandaşlar seferber oldu.

DÜZCE 22.06.2021, 16:21
Otomobilin tekerleği çukura düştü vatandaşlar seferber oldu

Düzce’nin İstanbul Caddesinde otomobilin lastiği çukura düşünce yardımsever vatandaşlar seferber oldu.

Düzce Belediyesi tarafından İstanbul Caddesi’nde çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle caddeye araç giriş ve çıkışlara kapatıldı. Cadde girişine ve çıkışına bariyerle konuldu. Ancak alınan önlemlere rağmen sürücüler İstanbul Caddesini çalışmalar arasında kullanmaya devam ediyor. Öğlen saatlerinde yine caddeye giren bir sürücü ise caddeye konulacak ağaçlar için açılan çukura otomobilini düşürdü. Ön tekerleği çukura düşen otomobili gören çevredeki vatandaşlar seferber oldu. vatandaşlar otomobilin tekerleğini düştüğü çukurdan çıkartmaya çalıştı. Otomobilin etrafında toplanan vatandaşlar ise otomobili kurtarmaya çalışanları dikkatle izlediler. El birliği ile otomobil bulunduğu yerden kurtarıldı.
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