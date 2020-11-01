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Otomobil ile motosiklet çarptı: 1 yaralı
DÜZCE’DE MEYDANA GELEN KAZADA BAHÇEŞEHİR BÖLGESİNE SEYİR AHİLNDEKİ MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI. KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
DÜZCE 01.11.2020, 16:10
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Düzce’de meydana seyir halindeki motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza öğlen saatlerinde Düzce Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bahçeşehir bağlantı yoluna girmeye çalışan Yavuz B.’nin kullandığı 81 EF 751 plakalı otomobile, Düzce’den Bahçeşehir bölgesine gitmekte olan Metin C.’nin kullandığı 81 ABG 843 plakalı motosiklet, ışıklı kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motordaki sürücü Metin C. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücü Metin C., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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