banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
Sabit faizli tahvile rekor talep
Sabit faizli tahvile rekor talep
Hac kafilesi dualarla uğurlandı
Hac kafilesi dualarla uğurlandı

Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de otomobil refüje çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

DÜZCE 14.06.2022, 12:31
Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de otomobil refüje çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce D-100 Karayolu Kapıcı Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Kapıcı Sapağı mevkiinde refüje çıktı. Elektrik direğine çarparak durabilen otomobil içerisindeki 2 kişi ise kazayı hafif sıyrıklar ile atlattı. Kaza sebebiyle her iki şeritte trafik tek şeritten verilirken, aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Yorumlar (0)
30°
açık