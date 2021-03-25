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Otomobil çarptığı köpek tedavi altına alındı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bir otomobilin çarpıp kaçtığı yaralı köpek, Kaynaşlı Belediyesi ekiplerince veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

DÜZCE 25.03.2021, 16:22
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Otomobil çarptığı köpek tedavi altına alındı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bir otomobilin çarpıp kaçtığı yaralı köpek, Kaynaşlı Belediyesi ekiplerince veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Olay Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce’den Bolu istikametine seyir halinde olan bir otomobil Karaçalı mevkiinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan köpeğe çarparak hızla olay yerinden kaçtı. Köpeğin yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu Kaynaşlı Belediyesi ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen zabıta ekipleri, yaralı köpeği araçlarına alarak veterinere götürdü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan köpek, tedavi altına alındı.

Köpeğin sağlık durumun iyiye gittiği öğrenilirken, zabıta ekipleri ise sokak hayvanlarına karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.
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