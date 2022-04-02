Otistik öğrenciler, açtıkları sergi ile farkındalığa dikkat çekti

Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde otizm sınıfı öğrencileri sergi açtı. Sergide yaptıkları eserleri sergileyen çocuklar hem otizme dikkat çekti hem de takdirleri topladı.

Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Düzce Beyciler İlkokulu’nda otizm sınıfının özel öğrencileri resim sergisi açtı. Alışveriş merkezinde açılan sergide özel çocuklar yıl boyunca yaptıkları eserleri sergiledi. Otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için açılan sergide yaptıkları resimleri sergileyen öğrencilerin eserlerini gören vatandaşlar, özel öğrencileri takdir ederken, öğrenciler ise yaptıkları eserleri dikkatle katılanlara anlattılar.

Özel öğrencilerin azmi ise katılımcılar tarafından takdir edildi.