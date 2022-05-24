Osmanlı Mutfağından örnek lezzetleri öğrendiler

Düzce Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, Ortadoğu ve Osmanlı Mutfağı konusunda uzman Şef Yunus Emre Akkor tarafından Mutfak Sanatları Merkezinde kırma tavuk kebabı, sarımsaklı pilavı ile meze menüsünün hazırlandığı fikir üretme programı, eğitime katılanlar tarafından tam not aldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün kente kazandırdığı en önemli değerlerden biri haline gelen Mutfak Sanatları Merkezi, açılışından itibaren gastronomi konusunda ortaya koyduğu geniş görüşlülük ve yaptığı çalışmaların yanı sıra Türkiye ve Dünyaca ünlü şeflerle birlikte gerçekleştirdiği fikir üretme programlarıyla değerini perçinliyor.

MSM Akademi tarafından hafta sonu gerçekleştirilen Ortadoğu ve Osmanlı Mutfağı konusunda uzman şef Yunus Emre Akkor’un eğitmen olarak katıldığı başta Düzce olmak üzere bölge illerinden de yoğun başvurunun yaşandığı program 10 şanslı ismin eğitimi ile tamamlandı.

Sertifikasını alan katılımcılardan Kerim Durkal, Mutfak Sanatları Merkezi çatısı altında harika bir organizasyona ev sahipliği yapıldığını belirterek, “Programa sosyal medya üzerinden yapılan gönderilerden ulaştık. Sağ olsunlar bizi çok güzel şekilde ağırladılar. Yunus Emre Akkor şefimizin önderliğinde güzel yemekler, menüler hazırladık. Etkinlik, beklediğimin çok üzerindeydi.

Yöresel olması bizim için daha da önemliydi. Özellikle Osmanlı mutfağından farklı lezzetleri görme, tanıma ve yapma fırsatımız oldu” dedi.

Şanslı isimlerden Dilek Koca ise “Bu program bana eşimin bir sürprizi oldu. Yemekle ilgimi bildiği için programın haberini sosyal medyada görünce benim için yer ayırtmış. Bugün çok eğlenceliydi. Uzun zamandır ders almamıştım, öğreticiydi. Sarımsaklı pilav, yoğurt yatağında pazı yaptık. Yaptığımız yemekler aslında isimlerini bilmeden bir şekilde evlerimizde yaptığımız yemekler. Bundan sonra bende asıl isimleriyle aileme sunacağım” ifadelerinde bulundu.