OSB ile Düzce Üniversitesi arasında protokol imzalandı
DÜZCE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İLE DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İMZALANAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROTOKOLÜ KAPSAMINDA DOSB’DE YER ALAN İŞLETMELERİN SAHİP VE ORTAKLARI İLE OSB’DE ÇALIŞAN PERSONELLER DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN BELİRLENECEK PROGRAMLARDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDEN YARARLANABİLECEKLER.
DÜZCE (İHA) – Düzce Organize Sanayi Bölgesi ile Düzce Üniversitesi arasında imzalanan Lisansüstü Eğitim Protokolü kapsamında DOSB’de yer alan işletmelerin sahip ve ortakları ile OSB’de çalışan personeller Düzce Üniversitesi tarafından belirlenecek programlarda lisansüstü eğitimden yararlanabilecekler.
Düzce Üniversitesi Enstitüleri ile Düzce Organize Sanayi Bölgesi arasında lisansüstü eğitim konusunda işbirliği yapılmasına ilişkin Lisansüstü Eğitim Protokolü imzalandı. Protokol imza töreni Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yirmibeşoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Söz konusu protokol ile Düzce Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmelerin sahip ve ortakları ile OSB’de çalışan personeller Düzce Üniversitesi Enstitüleri tarafından belirlenecek programlarda verilecek lisansüstü eğitimden yararlanabilecekler.
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