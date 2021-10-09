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Ortaokul öğrencileri Müftü Can’ı ziyaret etti

DÜZCE (İHA) – Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebi ile Mehmet Akif İnan Ortaokulu öğrencileri Düzce Müftüsü Rüstem Can’ı ziyaret ederek, hafta ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

DÜZCE 09.10.2021, 11:07
Ortaokul öğrencileri Müftü Can’ı ziyaret etti

DÜZCE (İHA) – Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebi ile Mehmet Akif İnan Ortaokulu öğrencileri Düzce Müftüsü Rüstem Can’ı ziyaret ederek, hafta ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Düzce Mehmet Akif İnan Ortaokulu olarak bilinen hafız İHO olarak çalışmalarını sürdüren okul yönetimi Müftü Can’ı makamında ziyaret etti. Öğrenciler ve okul müdürü Gürol Ün’ün gerçekleştirdiği ziyarette Camiler ve Din görevlileri haftası ile ilgili yapılabilecek çalışmalar ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Müftü Rüstem Can, ziyaret eden öğrencilere teşekkürlerini iletirken, derslerde öğrencilere başarılar diledi.

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