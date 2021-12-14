Ortak çalışma alanları ile ilgili bir araya geldiler

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 7. Meslek gurubu olan Tekstil Ürünleri Üretim, Perakende ve Toptan Satış komitesi üyeleri, Meslek Yüksek Okulunu ziyaret ederek ortak çalışma alanları hakkında incelemelerde bulundular.

Ziyaret programına Meslek Komitesi Başkanı Mutlu Kayan, Meclis Üyesi Hayati Eğilmez, Meslek Komitesi Üyesi Selahattin Öztürk, Doç. Dr. Ali Etem Gürel, Öğretim görevlileri Hüseyin Aydın, Seymen Çiftçi, Dr. Filiz Dursun, Çiğdem Dursun, Cumayeri Meslek Yüksek Okulu Doç. Dr. Engin Nas, iş adamı Ömer Gürler katıldı. Toplantıda, DTSO tarafından desteklenerek faaliyete geçirilen kapanmak üzere olan tekstil teknoloji bölümünde azalan öğrenci sayısından sonra moda tasarım olarak devam etmekte olan 120 öğrenciye giysi tasarım program yazılımları ile ilgili eğitim verilerek üniversite sanayi iş birliği kapsamında yetiştirilmesine karar verildi.

Öğrencilerin alanlarda branşlaştırılarak ve bu alanlarda sanayi kuruluşlarıyla görüşülerek istihdam edilmelerinin sağlanması ve okulda eğitim amaçlı kullanılan makine ve teçhizatlarına periyodik bakımlarının ve eğitimde kullanılan sarf malzemelerinin Realkom Tekstil A.Ş. tarafından karşılanması, Sanayi tekstil kuruluşları ile iş birliği yaparak kısmi zamanlı yaz stajı uygulaması kapsamında istişareler yapılması hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.