Ortak bilimsel çalışma yapacaklar

Düzce Üniversitesi ile Sakarya Üniversitesi arasında ortak bilimsel çalışmalar yapılması konusunda iş birliği protokolü gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleştirilen protokole; Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Sakarya Üniversitesi adına ise Sakarya Üniversitesi Rektörü (SAÜ) Prof. Dr. Hamza Al imza attı.

Akademik alanda; araştırma, eğitim ve ortak bilimsel çalışmalara ilişkin faaliyetleri hedefleyen iş birliği protokolüyle; her iki üniversitenin öğretim üyeleri, yardımcıları, araştırmacıları ve öğrencileri arasındaki ilişkileri teşvik edilecek, mevcut olanları geliştirilecek ve araştırma çalışmalarının sonuçlarının ortak kullanımı da sağlanacak.

Tarafların eğitim-öğretim anlayışları ve bilimsel organizasyonlardaki deneyimlerinin birbirlerine aktarmasını da temel gayeler arasına alan protokolün hayırlı olmasını dileyen Nedim Sözbir; üniversitelerin, bilimin, bilim insanlarının ve öğrencilerin gelişimi için ulusal ve uluslararası iş birliklerinin önemli olduğuna vurgu yaptı.