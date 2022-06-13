Örnek öğrenciler ödüllendirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Erdemliler Derneğinin gelenekselleşen özgün projelerinden olan Altın ve Örnek öğrenciler ödül töreni yapıldı.

Tören, Çilimli Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirdi. Korona virüs salgını sebebiyle tespit edilen ve yapılamamış olan 2019-2020 ile 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde okulların öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulları tarafından belirlenen öğrenciler ödüllendirildi.

Kur-anı Kerim tilaveti ele başlayan program ödül törenlerinden görüntülerin yer aldığı slayt sunumu ile devam etti. Erdemliler Derneği Başkanı Hasan Karadayı’nın açılış konuşmasının ardından ödüller dağıtıldı. Öğrenciler için hazırlanan altın öğrenci belgesi, altın ve hediye paketleri törende yer alan protokol üyeleri tarafından verildi. Öğrencilerin sevinçlerinin ve velilerin ise gururlarının gözlerinden okunduğu tören hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.