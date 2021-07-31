Ormanlık alanlara girişler ve aktiviteler yasaklandı

Son günlerde ülke genelinde yaşanan orman yangınlarının ardından harekete geçen Düzce Valiliği, ormanlık alanlara girişleri ve ormanlık alanlarda yapılacak her türlü sosyal, kültürel organizasyonu yasakladı.

Türkiye genelinde yaşanan orman yangınlarının ardından Düzce Valiliği, ormanların korunması ve Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında harekete geçti. Orman yangınlarıyla mücadele için bir dizi karar alan Düzce Valiliği, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporlarına göre, hava sıcaklıklarında yaşanacak artış sebebiyle ormanlık alanlara girişleri ve ormanlık alanlardaki yürüyüş, spor ve piknik gibi bütün sosyal ve kültürel etkinlikleri ikinci bir emre kadar yasakladı. Yasaklarla ilgili olarak Düzce Valiliği karar alarak yazılı açıklama yaptı. Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı belirtildiğinden, önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, 30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ormanlık alanlarda meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı İl genelinde hizmet veren tüm Kamu Kurumları ve Belediye Başkanlıklarınca, yangın anında etkin ve hızlı iletişimi sağlamak için Kriz Merkezi Kurulması ve son dönemde artan orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla tüm orman alanlarına resmi görevli personel dışında yürüyüş, spor, dinlenme ve sosyal her türlü etkinlik için ikinci bir emre kadar girişlerin yasaklanmasına karar verildi.