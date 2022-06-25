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Ormanlarda Gal arısı ile mücadeleye devam

DÜZCE (İHA) – Halk arasında ‘katil arı’ olarak bilinen kestane Gal arısına karşı Düzce’de mücadele çalışmaları ormanlarda devam ediyor.

DÜZCE 25.06.2022, 10:59
Ormanlarda Gal arısı ile mücadeleye devam

DÜZCE (İHA) – Halk arasında ‘katil arı’ olarak bilinen kestane Gal arısına karşı Düzce’de mücadele çalışmaları ormanlarda devam ediyor.

Düzce’nin kestanesine büyük tehlike oluşturan Gal arısı için, geçtiğimiz yıllarda başlatılan mücadele bu yılda devam ediyor. Halk Arasında katil arı olarak bilinen Gal arısı için hazırlanan böcekler ormanlarda kestane ağaçlarının yakınlarına bırakıldı. Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından ormanlara bırakılan böcekler ise Bolu Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarında çoğaltıldı. ’Torymus sinensis’ böceği, kestane ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu Düzce’nin ormanlık alanlarına salındı.

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